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بالفيديو «أم ناصر» تروي تفاصيل مساعدتها لزوجها للخروج من السجن وتطالب بالعودة لعملها

بالفيديو «أم ناصر» تروي تفاصيل مساعدتها لزوجها للخروج من السجن وتطالب بالعودة لعملها
نايف السالم(صدى):

كشفت ” أم ناصر ” تفاصيل مساعدة زوجها المسجون في سداد دين للخروج إلى الحياة مرة أخرى، بعد ان أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أم ناصر خلال لقاءها في برنامج ” الراصد ” بعد سجن زوجي لم أجد حل إلا التقاعد لعودة زوجي إلى المنزل، مؤكدة أنه ظل مسجون لمدة شهرين.

وأضافت : كانت الحياة صعبة بدون زوجي ولم نعتاد على غيابه هذه الفترة وكان دائما يقول لي دائمًا ” أمي “، ويستاهل أبو ناصر”.

وطالبت الزوجة مستشفى القوات المسلحة بالخرج بالعودة مرة أخرى إلى عملها، لتواصل الصرف على ابناءها و تتساعد مع زوجها في ذلك”، مشيرة إلى أن العديد من رجال الأعمال عرضوا عليها وظائف عديدة ولكنها غير مناسبة لها.

وكانت ” صدى ” قد نشرت مقطع فيديو، وثق لحظة استقبال الزوجة لزوجها أثناء خروجه من السجن، حيث بدأ يردد كلمة ” أمي ” تعبيرًا عن حبه وإخلاصه لها.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 92603 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماقصرتي .. وان شاء الله يحققون طلبك ..

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