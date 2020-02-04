«العمل» تكشف حقيقة إلغاء الكفالة

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة قرار إلغاء الكفالة، مؤكدة أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات.

وقالت الوزارة : ” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.

وكانت صدى قد أشارت في وقت سابق نقلًا عن مصادر، إلى وجود توصيات لتعديل نظام الكفالة في المملكة، إذ سيتم إلغاءه نهائياً.

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