«العمل» تكشف حقيقة إلغاء الكفالة
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة قرار إلغاء الكفالة، مؤكدة أن جميع قرارات سوق العمل تتم بالشراكة مع مختلف الجهات.
وقالت الوزارة : ” إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للوافدين، توضح الوزارة أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.
وأوضحت الوزارة بأنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسمياً.
وكانت صدى قد أشارت في وقت سابق نقلًا عن مصادر، إلى وجود توصيات لتعديل نظام الكفالة في المملكة، إذ سيتم إلغاءه نهائياً.
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محماس السادس[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 49 دقيقة
لميلحة البلد وعوال البلد يجب وجوبا الابقاء على نظام الكفاله فهي غايه بالاهميه لضبط عشره مليون وافد من جميع النواحي الامنيه والاقتصاديه.. اما بشأن ما يعرض له البلد من انتقاد خارجي بسبب موضوع الكفاله ..فالحل النهائي والأكيد عند المستشار محماس السادس
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45606 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يعين