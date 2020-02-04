عقد اجتماع اللجنة المحلية لتعداد السكان 2020

محمد بن طحيطح(صدى):

رأس وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبده اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة المحلية لتعداد السكان بمنطقة عسير2020م بحضور أعضاء اللجنة.

وأكد بن لبده في مستهل الاجتماع على حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على تكامل جميع الإدارات ذات العلاقة في المنطقة وتقديم الدعم الكامل بما يحقق أهداف تعداد السعودية 2020؛ وتم الاطلاع على سير العمل، ومناقشة أهمية التنسيق والتكامل من جميع الجهات في المنطقة لتحقيق أهداف مشروع التعداد والاستفادة من الإمكانات والاستعدادات لدى الجهات المعنية، كما تم الاطلاع على خطة النشر الخاصة بالتوعية للتعداد؛ حيث قدم مشرف التعداد بمنطقة عسير عائض بن زايد العمري نبذة مختصرة عن سير العمل في المشروع وما تم التوصل إليه والدعم المطلوب، وتم الاتفاق من جميع الأطراف على العمل بروح الفريق الواحد لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه العاملين في المشروع أثناء تنفيذ عملهم لضمان شمولية العد بالمنطقة، والتجهيز لليلة الاسناد الزمني مساء الثلاثاء 22 رجب 1441هـ لضمان إنجاح مشروع التعداد.

وقد ثمن وكيل الإمارة الجهود المبذولة من الجميع والتي تحقق التطلعات المرجوة في سبيل تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام والذي يخدم الوطن ومسيرته التنموية في جميع المجالات.