دار الملاحظة الاجتماعية بجازان يقيم ندوة بالتعريف بمرض كرونا الجديد

علي حمدي (صدى):

بمتابعة وتوجيه من مدير دارالملاحظة الإجتماعية بمنطقة جازان الأستاذ/جمال بن مشعتر راجحي ومواكبة للوضع الوبائي الراهن وما يحدث في دولة الصين من تفشي لوباء كرونا الجديدونظرا لأهمية التوعية الصحية في مثل تلك الظروف ولما لها من دور فاعل في منع وفادة اي حالات مصابة لا قدر الله

أقامت دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة جازان ممثله بمركز الرعاية الصحية بالدار وفي إطار التنسيق و التعاون المشترك ما بين دار الملاحظة الاجتماعية وإدارة الصحة العامة بمنطقة جازان ممثلة في إدارة مكافحة الأمراض المعدية

أُقِيمت محاضرة توعوية وندوة صحية تثقيفية اليوم الثلاثاء ٤فبراير ٢٠٢٠ م والتي كان موضوعها (.وباء كورونا الجديد ) بقاعة المحاضرات بدار الملاحظة

والقى المحاضرة د/ فضل مسعود اخصائي الأمراض المعدية بادارة مكافحة الأمراض المعدية بالصحة العامة بجازان. وقد استهدفت هذه الندوة الثقيفيه الصحيه جميع منسوبي الدار من موظفين وجميع نزلاء الدار من أحداث دون سن الثامن عشرة لتعزيز المفاهيم الصحية والتعريف بالمرض المتفشي مؤخرا وكيفية الوقاية منه.