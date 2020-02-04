«الكعيد»: رجال المرور لا يعرفون سوى 5 مخالفات من أصل 300 مادة بالنظام (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

طالب الدكتور عبدالله الكعيد، الكاتب الصحفي، بأن يتم نشر ثقافة الحقوق والوجبات بين المواطنين.

وأشار عبر برنامج “تم” إلى أهمية أن يكون مطبقي القوانين والأنظمة على علم بها بشكل كامل؛ حتى يستطيعون ممارسة عملهم ويحق لهم حينها مطالبة المواطن بمعرفتها.

وأضاف “الكعيد” أن هناك بعض مطبقي القوانين والأنظمة لا يعلمون عنها سوى القليل، ضاربًا مثالًا برجال المرور، قائلا: هناك 300 مادة ولكن رجال المرور لا يعلمون سوى 5 أو 7 مخالفات فقط.