برشلونة يفاجيء الجميع بأسباب إقالة فالفيردي الحقيقية

وكالات(صدى):

قال الفرنسي إريك أبيدال، المدير الرياضي في نادي برشلونة، إن الأسباب الحقيقية وراء إقالة إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق للفريق الكتالوني ليس لها علاقة بالهزيمة.

وأضاف: “اتخذنا قرار إقالة فالفيردي منذ الكلاسيكو، ولم تكن المشاكل على مستوى النتائج بل كانت المشاكل داخليًا.. لم يكن سهلًا أبدًا اتخاذ هذا القرار”.

واستكمل: لم يكن العديد من اللاعبين راضين عن فالفيردي، وبعضهم لا يتدرب بجدية.. كانت هنالك مشاكل داخليًا رغم أن علاقة غرفة الملابس بالمدرب جيدة، لكن كلاعب سابق أستطيع أن أشتم بعض الأشياء.. قلت للنادي ما فكرت به، ولابد من اتخاذ قرار.