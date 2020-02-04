بالفيديو شابان يوثقان لحظات حياتهما الأخيرة في حادث مروع
وثق مقطع فيديو لحظة مقتل شابين أثناء ركوبهما سيارة، على أحد طرق القاهرة، في مصر، حيث قاما ببث الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.
وظهر في البث المباشر سائق السيارة وهو يسير بسرعه جنونية موثقًا الحركات التي يتباهى بها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب السيارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92584 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. مشي الهداوه والركاده زين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45601 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45601 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 45601 ] نشر منذ 25 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم