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بالفيديو شابان يوثقان لحظات حياتهما الأخيرة في حادث مروع

بالفيديو شابان يوثقان لحظات حياتهما الأخيرة في حادث مروع
القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مقتل شابين أثناء ركوبهما سيارة، على أحد طرق القاهرة، في مصر، حيث قاما ببث الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وظهر في البث المباشر سائق السيارة وهو يسير بسرعه جنونية موثقًا الحركات التي يتباهى بها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب السيارة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92584 ] نشر منذ 33 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. مشي الهداوه والركاده زين ..

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