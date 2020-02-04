بالفيديو شابان يوثقان لحظات حياتهما الأخيرة في حادث مروع

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مقتل شابين أثناء ركوبهما سيارة، على أحد طرق القاهرة، في مصر، حيث قاما ببث الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.

وظهر في البث المباشر سائق السيارة وهو يسير بسرعه جنونية موثقًا الحركات التي يتباهى بها على الطريق، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يده وانقلاب السيارة.