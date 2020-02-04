أمانة الرياض: زراعة 599 ألف نبتة ضمن نطاق بلدية المعذر خلال عام 2019

سعيد العجل(صدى):

في إطار تنفيذها لبرنامج تحسين المشهد الحضري، زرعت أمانة منطقة الرياض ٥٩٩,٦٣١ زهرة وشجرة ضمن نطاق بلدية المعذر خلال عام ٢٠١٩، شاملة ١,٩٨٧ طريقًا منها ٥٤ رئيسيًا، وذلك بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ المنبثق عن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ووفّرت الأمانة في نطاق بلدية المعذر ١٦ حديقة عامة، و١١ ملعبًا للأطفال؛ إلى جانب متنزه وساحة بلدية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان، وإيجاد متنفس ترفيهي بالقرب من أحيائهم السكنية.

وتواصل أمانة الرياض أعمالها اليوميّة لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التلوث البصري التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، سعيًا لتعزيز إمكانات المدينة التنافسية على المستوى الدولي، وانطلاقًا من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة ٢٠٣٠ المتمثلة في (وطن طموح، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر).