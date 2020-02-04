لجنة المنشطات تٌثير جدلا في النصر:«لم تأخذ عينات وباركت لحمدالله»

ماجد محمد(صدى):

أجرت لجنة المنشطات زيارة لنادي النصر؛لأخذ عينات عشوائية لـ ٨من نجوم العالمي وفق أنظمةwada.

أكد المتحدث باسم نادي النصر سعودي الصرامي إن عبدالرزاق حمدالله تقدم اللاعبين لأجراء اختبار المنشطات.

وشكك الجمهور النصراوي في حديث “الصرامي” عبر “تويتر”؛ مشيرين إلى أن لجنة المنشطات أجرت زيارة للنصر للمباركة لحمدالله على مولوده فقط ولم تٌجري تحاليل.

واكتفى “الصرامي” بالصمت، ولم يرد حتى الأن على الاتهامات الموجهه من قبل جمهور النصر المُتابعين لحسابه على ‘تويتر”.