شاهد.. مواطنة للفتيات : «إنتي مو أكل مكشوف كل من يتفرج على كِرشك»

خاص(صدى):

انتقدت مواطنة شابة، الفتيات اللائي يشكفن وجوههن ويضعن مكياج كثير ويرتدين ملابس غير لائقة.

ووجهت المواطنة لهن رسالة، قائلة: «ليه يابنت، نعم ياجلبي، عرض أزياء هو، إنتي أكل مكشوف كل من يتفرج على كرشك؟! ما يصير والله».

وأضافت: « الشعر والأيلاينر والروج، نعم بنتي! عيب نتلم شوية، وبعدين نجول (والله عاكسني) يعني إنتو بتنبسطوا لما تنعاكسوا؟».

وتابعت: «إنتي كل شي حلو بس مو لازم توضحي هذا قدام الخلق، اتلموا شوي يابنات.. اكشفي وجهك أو شعرك إنتي حرة بس ماتوصل تكشفي جسمك».