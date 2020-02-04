مدير فرع النقل بتبوك يقف على« ريع البارود» وبعض مشاريع الطرق في الشبحة

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام فرع وزارة الطرق بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية على مشاريع الطرق التي تنفذها الإدارة بمركز الشبحة والقرى والهجر التابعة لها ،يرافقه رئيس مركز الشبحة الاستاذ محمد صميط الرفاعي والمهندس/عبدالله العمري مدير مكتب الطرق بمحافظة ضباء وعدد من مسؤولي إدارة الطرق بمنطقة تبوك .

حيث بدأ الحويطي جولته بالوقوف على طريق عقبة ” ريع البارود ” الذي يربط مركز الشبحة بمركز الشدخ وبعض المراكز ، كما تفقد بعض مشاريع الصيانة الوقائية الهادفة لخدمة قاصدي منطقة الشبحة واهلها ورفع مستوى السلامة على الطرق .