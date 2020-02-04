فرع جامعة الملك خالد بتهامة ينفذ مبادرة «البيئة الأكاديمية الجاذبة»

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت إدارة الشؤون الفنية بفرع جامعة الملك خالد بتهامة مؤخرًا، مبادرة “البيئة الأكاديمية الجاذبة” مستهدفة معالجة بعض مظاهر التشوه البصري بالكليات التابعة لفرع الجامعة، وتمثلت المبادرة في أعمال صيانة الجلسات، والمداخل، والممرات، وأماكن تجمع الطلبة والطالبات، إضافة إلى تجديد الدهانات، وذلك باستحضار البعد الثقافي لمنطقة عسير.

وتأتي هذه المبادرة لإضفاء مظهر جمالي على الكليات يساهم في جذب الطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات، فيما عكست المبادرة بدورها روحًا إيجابية في الكليات، وحققت انطباعات عالية لدى المستفيدين والزوار.

وعبر المشرف العام على فرع الجامعة بتهامة الدكتور أحمد عاطف الشهري عن سعادته بهذه المبادرة، وقدم شكره وتقديره لإدارة الشؤون الفنية ممثلة في المساعد للشؤون الفنية الأستاذ عبدالرحمن مريع، كما شكر إدارة الخدمات والصيانة بإدارة الأستاذ متعب الشهري، مؤكدًا حرص الجامعة بتوجيه معالي المدير على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجاذبة ومحفزة على التعلم، كما أكد المشرف العام على الفرع تطلعه إلى صناعة مبادرات أخرى مماثلة تضفي بعدا آخر للبيئة الأكاديمية الجاذبة في جميع كليات الفرع.

يذكر أن المبادرة تضمنت أعمالا فنية وجداريات وأرضيات مستوحاة من ثقافة منطقة عسير، وحظيت بإشادة من الجميع.