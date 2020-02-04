بالفيديو .. أكاديمي يوضح الفرق بين حاضنات الأطفال ورياض الأطفال

علي القحطاني(صدى):

أوضح الدكتور بكر كمال، عميد كلية التربية بجامعة الطائف الفرق بين حاضنات الأطفال ورياض الأطفال.

وقال، في تصريحات له، إن رياض الأطفال هو برنامج بكالوريوس مدته أربع سنوات يؤهل المتخرجة فيه للتدريس داخل الحضانات، وليس فى دور حاضنات الأطفال والتى تُعرف في وزارة العمل بدور الضيافة.

وأضاف أن دور الضيافة يكون مخصص لأربع فئات، وهى من عمر يوم إلى 3 سنوات، ومن 3 إلى 4 سنوات، ومن 4 إلى 6 سنوات، ومن 6 إلى 10 سنوات.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تأهيل جيد للعاملات في دور الضيافة من خلال البرامج التدريبية التى تعرفهن بكيفية التعامل مع الأطفال.