كلية التربية بجامعة الملك خالد تحتفل باليوم الدولي للتعليم

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت كلية التربية بجامعة الملك خالد بالتعاون ما بين لجنة خدمة المجتمع ونادي الأنشطة الطلابية بالكلية، أمس الاثنين، احتفالية ” اليوم الدولي للتعليم “، وذلك في مقر الكلية بالمدينة الجامعية بأبها.

وشهد الاحتفال حضور عميد الكلية الدكتور ثابت آل كحلان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وضيوفها من طلاب المدارس، حيث رحب آل كحلان في بداية انطلاق اللقاء بالحضور، مؤكدًا على أهمية مواكبة احتفال العالم بهذا اليوم، ومقدمًا شكره لكل من ساهم في إقامة هذا الاحتفال وتنظيمه.

فيما شمل الاحتفال الحديث عن ورقتين علميتين تناولت الأولى عنوان ” التعليم حق من حقوق الإنسان “، وجاءت الثانية بعنوان ” التعليم هو السبيل إلى التنمية المستدامة “، بعد ذلك تم تعريف طلاب المدارس الحاضرين للاحتفال على الكلية وأقسامها وتخصصاتها من خلال جولة تعريفية.

وفي ختام فعاليات الاحتفال كرم عميد كلية التربية المتحدثين والمشاركين والضيوف، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.