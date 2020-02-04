عسكري لوزير العدل : راتبي محجوز وتعبت من التسول «تبوني أسرق»

خاص(صدى):

وجّه مواطن، سؤالًا لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بشأن رفض محكمة حائل تجديد بطاقته لأشهر، ما أدى إلى حجز راتبه لدى البنك.

وقال المواطن: « ما تبقى من راتبي محجوز لدى البنك من تسع شهور عايشين على الصدقات، أسرق أغش أبيع من أعضائي علشان أعيش عيالي خدمت 30 سنة عسكري ».

وأضاف: «بالله جاوبوني هل للشخص اللي يطلبني هل له الحق يرفض تجديدي بطاقتي وإعاشة أهلي وأولادي طيب ثلث راتبي محجوز له، طيب أكل أهلي تسديد الكهرباء والماء منين أجيب تعبت أتسول عيشت أولادي».

وتابع : «ارحمونا أو اذبحونا أو اسجنونا ماعاد تفرق راجعت التفتيش القضائي قلت الآن دخلوني السجن بس جددو بطاقتي لأولادي يعيشوا بما بقى من راتبي ورفضوا».

من جانبه، تفاعل حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل مع شكوى المواطن، وطلب منه التواصل الموحد على البريد التالي [email protected] .