أردوغان يُتودد لروسيا بعد مقتل جنود أتراك في أدلب: «لسنا على خلاف»

ماجد القزيز(صدى):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد ضرورة في الوقت الحالي للدخول في نزاع مع روسيا، مضيفا: “لا توجد حاجة لخلاف خطير”.

وجاء ذلك في أعقاب معارك شرسة غير مسبوقة بين قوات تركيا والقوات السورية في أدلب، والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصاً على الأقل. وقتل ثمانية عسكريين أتراك ليل الأحد والأثنين بقصف للنظام السوري. وردت أنقرة بشن ضربات على مواقع سورية قتل فيها 13 شخصاً على الأقل.

وأضاف أن بلاده ستتحدث مع روسيا بهذا الشأن “دون غضب”، قائلاً إنه ربما يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء.