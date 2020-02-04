بلدية الخبر تكشف حقيقة مطعم يذبح الأغنام المريضة

الخبر(صدى):

أوضحت بلدية الخبر، حقيقة مقطع فيديو أحد المطاعم بالخبر تقوم بذبح أغنام مريضة في أحد المسالخ.

وقال رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايديإن الفيديو قديم جدا من قبل 2017 وتم الرد في حينه حيث قامت البلديه باتخاذ اللازم بشأن ماورد من ملاحظات.

وأوضح أن الذبح في المسلخ يتم تحت إشراف بيطري فمن المعروف ان المسلخ يعتبر خط الدفاع الاول لحماية المستهلك من انتقال الامراض المشتركة من الحيوان الى الانسان وقبل ذبح الحيوانات يتم ألكشف عليها اذا كانت الحيوانات تظهر عليها علامات مرضية يتم استبعادها من الذبح.

وأضاف أنه عند ظهور علامات مرضية يتم اعدام الذبيحة بالكامل والتخلص من جميع أعضائها اما اذا كانت اللحوم سليمة يتم التصريح باستهلاكها من قبل الطبيب البيطري.