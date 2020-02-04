زوجة ممثل مشهور تعدي عليه بالأواني والمقالي

واشنطن(صدى):

تعرض الممثل العالمي جوني ديب للضرب بالأواني والمقالي والمزهريات، وذلك خلال الفترة التى عاشها مع زوجته السابقة النجمة الأمريكية الشهيرة أمبير هيرد.

وذكرت هيرد أنها كانت تُبرح طليقها السابق ضربًا أثناء المشاجرات التى وقعت بينهما، لافتة إلى أنها كانت ترميه بالأواني والمقالي والمزهريات.

وقدمت هيرد اعتذارها للفنان جوني ديب، من خلال تسجيل صوتى قالت فيه :”أ عتذر، وأنا آسفة.. كان يجب أن أصفعك على وجهك بشكل مناسب، لكنني كنت أضربك.. لا أدري ما هي حركة يدي الفعلية، لكنك بخير، لم أؤذك، ولم أعاقبك، لقد كنت أضربك “.