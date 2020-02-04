شراكة فاعلة بين إمارة منطقة جازان والقطاع الخاص والقطاع الغير ربحي

علي حمدي(صدى):

برعاية كريمة من سعادة وكيل امارة منطقة جازان للشؤون التنموية الاستاذ/ خالد القصيبي وعقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 6 /1441هـ بمقر الغرفة التجارية ممثله بمديرها الدكتور / ماجد الجوهري شراكات فاعلة بين امارة منطقة جازان للشئوون التنموية ممثلة بسعادة وكيل إمارة منطقة جازان الاستاذ/ خالد القصيبي.

وفي إطار التعريف ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية جرى اليوم تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان”نحو بناء شراكات فاعلة بين امارة منطقة جازان والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي وقد حضر الورشة سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس/ احمد بن محمد قنفذي

ومدير ادارة المسؤولية الاجتماعية الاستاذ/ أحمد عبده جباري ومسؤول العلاقات العامة بالفرع الاستاذ/ علـي حمدي

ومدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ/ عبدالله بن حسن الامير كما حضر الورشة عدد من رجال الأعمال ومدراء وممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة .حيث تم مناقشة العديد من المحاور والمعوقات التي تواجههم منها: * تشخيص المشكلات والمعوقات التي تواجه الشراكات في الجوانب التشريعية والتمويلية والتنظيمية *تم مناقشة المرئيات والحلول.

بعد ذلك تم اختتام الورشة التي كانت موفقه في كل الجوانب التي تم مناقشتها وقد اجابوا على اسئلة الحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سعادة المهندس / احمد محمد قنفذي والدكتور / علي العريشي وغيرهم من منسوبي الغرفة التجارية.