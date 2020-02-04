شاب ينصب على فتاة عبر « واتساب » ويسحب منها مبلغ مالي

خالد الظفيري(صدى):

لجأ شاب، لتغير مهنته، لكي يتمكن من ممارسة السرقة والنصب، حيث أدعى انه موظف بنك للاحتيال على مواطنة كويتية

وتمكن الشاب الهندي من سحب أكثر أربعين ألف دينار، من رصيدها، حيث قالت المواطنة إن هنديا ادعى انه موظف بنك وسحب من رصيدي أكثر من 40 الف دينار من حسابي البنكي خلال أيام قليلة.

وطلب منها عبر الواتساب تزويده برقم الحساب والبيانات كاملة لتحديث حسابي وحالياً هو خارج البلاد و بالتالي يصعب التنفيذ عليه حال إدانته.

وقامت الشرطة الكويتية بفتح بلاغ بالقضية تمهيدًا لإحالته للقضاء.