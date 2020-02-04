«الهريفي» يشتبك مع جمهور النصر بعد وصف جوليانو بـ«الضب»

ماجد محمد(صدى):

فتح الجمهور النصراوي النار على لاعب النصر السابق فهد الهريفي؛ لانتقاده النجم جوليانو بعد أن ضمه فيتوريا مدرب النصر إلى القائمة الأسيوية.

وكان “الهريفي” انتقد جوليانو بطريقة استفزازية أشعلت غضب النصراويين؛ الذين طالبوا بدعم الفريق أيًا كانت قرارات المدرب.

ووصف “الهريفي” في تغريدته اللاعب جوليانو بالضب، مؤكدًا على أن مهاراته لا تسمح بانضمامه للقائمة الأسيوية.

ورد الجمهور على “الهريفي” بأرقام اللاعب التي حققها حتى الأن في صفوف النصر، مؤكدين على أن أرقامه تؤهله إلى القائمة الأسيوية.

ورأى الهريفي أن لغة الأرقام في عالم الرياضة كذبة، فغرد ردًا على أحد المهاجمين له قائلا: ” انت مسكين ومظلل …!! لغة الأرقام كذبة كبيرة .. هى ليست بالكم هي بالكيف .. والشرح يطول لك ولأمثالك يجيبها وقت يا ابو الأرقام ..!!!!”.

ولفت أخر إلى أن “الهريفي” يتعامل مع جوليانو وينتقده بشكل شخصي، فقال : “سبحان الله لغه الأرقام مع جوليانو صارت كذبه كبيره اذكر انك في برنامج كوره طلعت ارقام عن سامي الجابر وقتها ماكانت كذبه كبيره كابتن فهد احنا نحبك كثير بس الواضح انك مشخصن الموضوع مع جوليانو خلاص فيتوربا اختار الواجب علينا الدعم فقط اذا جوليانو لاعب كبير وفنان ونثق فيه”.

ورد الهريفي على الأخر بطريقة حادة قائلا: “مشخصن الامور معك ومع أشكالك ..اللي راح تدمرون النصر بأرائكم السطحية”.

وتابع: “الطموح العالي والاستمرارية في حصد البطولات ماهي عند عقليتك للاسف ..!!لغة الأرقام للهداف تفرق مو للاعب لا يملك مميزات ووظائف مركزه لعب عليك وعلى أشكالك بلمسة الهدف في ١٨ فقط.. فغاب الهدف يا جاهل فقلب ضب”.