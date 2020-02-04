جينيسيس تقدم ميزة جديدة تُطرح لأول مرة في سيارات GV80

سيول(صدى):

منحت الشركة الكورية جينيسيس لسياراتها GV80 ميزة جديدة تجعلها تتفوق على غيرها من المركبات، حيث مدت الشركة السيارة بنظام عزل ضجيج نشط باسم RANC ، وهو نظام يعد الأول من نوعه.

ويعمل النظام الجديد على إلغاء أثر الضجيج الخارجي لأقصى حد، وذلك من خلال سماع الأصوات حول السيارة من جميع الاتجاهات وإصدار موجات صوتية معاكسة.

وتعتزم الشركة منح السيارة نظام دفع خلفي أو رباعي، وستكون متوافرة بمحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 300 حصان، أو محرك 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 370 حصان .