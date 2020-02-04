استهتار قائد شاحنة على الدائري الجنوبي (فيديو)

حمود العنزي(صدى):

وثّق أحد المواطنين، مقطع فيديو يُظهر استهتار قائد شاحنة يسير بسرعة جنونية على الدائري الجنوبي بالرياض، اليوم الثلاثاء.

وارتكب قائد الشاحنة عدد من المخالفات وهي: «السرعة والتهور، والتجاوز الخاطئ، والقيادة في أوقات المنع إذ تم تصوير المقطع عند الساعة السادسة إلى ربع مساءًا، وبدون حواجز السلامة للشاحنات».