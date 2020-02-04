استهتار قائد شاحنة على الدائري الجنوبي (فيديو)
وثّق أحد المواطنين، مقطع فيديو يُظهر استهتار قائد شاحنة يسير بسرعة جنونية على الدائري الجنوبي بالرياض، اليوم الثلاثاء.
وارتكب قائد الشاحنة عدد من المخالفات وهي: «السرعة والتهور، والتجاوز الخاطئ، والقيادة في أوقات المنع إذ تم تصوير المقطع عند الساعة السادسة إلى ربع مساءًا، وبدون حواجز السلامة للشاحنات».
زائر[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 5 دقائق
طيب الشارع السرعة فيه 120 وتبغيه يمشي 80
المفروض يتم تحديد السرعات لشاحنات والباصات والسيارات الصغيرة
مو يحطون لوحه وحده ب120