عبدالرحمن بن مساعد: ستشهد المملكة حملة إعلامية مركزة طوال العالم
كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن المملكة ستشهد حملة إعلامية مركزة عليها خلال الفترة المقبلة وسيكون للمال القطري دورًا بارزًا فيها.
قال: « سيشهد هذا العام من الآن وحتى نهاية الإنتخابات الأمريكية حملة إعلامية مركزة على السعودية لأسباب مجملها انتخابية».
وأضاف: «ولن يكون المال القطري -كالعادة- بمنأى عن هذه الحملة».
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 3 نوفمبر من العام الجاري، وسيتم تنصيب الفائز فيها في يناير 2021.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 14 دقيقة
ومنذ متى كان لا يوجد حملات معادية للمملكة..؟
منذ تأسيسها..المتابع لتاريخها يعرف هذا
عبدالله الناصر[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 10 دقائق
المملكه وشعبها اصبح لديها مضادات ذاتيه حيال الهجمات الاعلاميه العدائيه كل فوضاء وضوضاء اعلاميه على المملكه وقاتدها تزيدنا رسوخا وتوهجا نحن نختلف جملة وتفصيلا عن العالم لدينا وطن نحبه ونفديه كما هو يشاء وليس كما نشاء المشاعر الوطنيه فائقه للغايه وهذا من العزيز الحكيم ونحن سعداء للغايه بهذه الهبه الاستثنائيه