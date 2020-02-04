عبدالرحمن بن مساعد: ستشهد المملكة حملة إعلامية مركزة طوال العالم

علي القحطاني(صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أن المملكة ستشهد حملة إعلامية مركزة عليها خلال الفترة المقبلة وسيكون للمال القطري دورًا بارزًا فيها.

قال: « سيشهد هذا العام من الآن وحتى نهاية الإنتخابات الأمريكية حملة إعلامية مركزة على السعودية لأسباب مجملها انتخابية».

وأضاف: «ولن يكون المال القطري -كالعادة- بمنأى عن هذه الحملة».

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأمريكية الرئاسية في 3 نوفمبر من العام الجاري، وسيتم تنصيب الفائز فيها في يناير 2021.