شاهد .. وصدق أو لا تصدق هذا حي سكني في ضواحي مكة المكرمة!

خاص(صدى):

حصلت «صدى» على مقطع فيديو يوثّق إهمال مخطط بحرة الجديد بمنطقة مكة المكرمة وتحديدًا خلف شركة الكهرباء.

وأوضح الفيديو، تراكم النفايات على الطريق ما يُشكل خطورة صحية على المواطنين، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات أو رصف للطرق.

وقال المواطن لـ «صدى»، إن البلدية متعاقدة مع إحدى الشركات التي تقوم برمي النفايات في الحي بالشكل الظاهر في الفيديو.

وتسائل المواطن: «كيف تم اعتماد المخطط بهذا الشكل؟ مخطط معتمد من الامانة حالته كدا؟!

وطالب المواطن من خلال «صدى»، أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل لإيصال الخدمات وعمل أسفلت للطرق ورفع النفايات.