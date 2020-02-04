شاهد .. وصدق أو لا تصدق هذا حي سكني في ضواحي مكة المكرمة!
حصلت «صدى» على مقطع فيديو يوثّق إهمال مخطط بحرة الجديد بمنطقة مكة المكرمة وتحديدًا خلف شركة الكهرباء.
وأوضح الفيديو، تراكم النفايات على الطريق ما يُشكل خطورة صحية على المواطنين، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات أو رصف للطرق.
وقال المواطن لـ «صدى»، إن البلدية متعاقدة مع إحدى الشركات التي تقوم برمي النفايات في الحي بالشكل الظاهر في الفيديو.
وتسائل المواطن: «كيف تم اعتماد المخطط بهذا الشكل؟ مخطط معتمد من الامانة حالته كدا؟!
وطالب المواطن من خلال «صدى»، أمانة العاصمة المقدسة بالتدخل لإيصال الخدمات وعمل أسفلت للطرق ورفع النفايات.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 16 دقيقة
بيتنا والجيران على شارع جبل الكعبة 200 متر أكرر 200 متر تقريبا عن الحرم خرابة مهجور وكتب عليه الإزالة مع بقية البيوت وللان 5 سنوات منتظرين الإزالة..لابيع ولا بناء كل شيء متوقف بسبب مشروع قطار مكة المكرمة حسبما كتب على الجدار رقم الإزالة و اسم المشروع