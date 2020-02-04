خطوات بسيطة لإزالة لون الصبغة عن الشعر داخل المنزل

أميرة خالد(صدى):

تعد إزالة لون الصبغة عن الشعر من الأمور التى قد تمثل مشكلة لبعض النساء، ألا أن هناك خطوات بسيطة يمكن للمرأة أن تلجأ إليها لإزالتها دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل أو استخدام صبغة جديدة.

وتتمثل تلك الخطوات فيما يلى :

1- جلب زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وكوبين من الماء

2-نسخن الماء في وعاء، ثم نضع الزيت في وعاء آخر

3-نضع وعاء الزيت في الوعاء الذى يحتوى على ماء ساخن

4-نغسل الشعر جيدًا ثم نجففه بالمنشفة جيدًا لإزالة الماء الزائد منه

5-نضع الزيت على الشعر من الجذور وحتى الأطراف

6-ضعى المنشفة على الشعر، ولفيه جيدًا، ثم اتركيه لمدة ساعة

7-اغسلى الشعر بالماء والشامبو المناسب

8-كررى هذه الخطوات مرة كل يومين حتى يزول لون الصبغة