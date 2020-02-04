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مدالله العليان قبل مواجهة الرائد: «لن نقبل أي تعثر»

مدالله العليان قبل مواجهة الرائد: «لن نقبل أي تعثر»
نواف السالم(صدى):

أكد لاعب الهلال مدالله العليان، على أهمية مواجهة الرائد غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة لا تقبل أي تعثر.

وأضاف ” العليان ” في مؤتمر صحفي قبل المباراة : ” ندرك أهمية هذا اللقاء .. الفترة المقبلة لا تقبل اي تعثر .. هدفنا الانتصار والاستمرار في الصدارة “.

وعلى جانب أخر قال : ” وجدت في الهلال اللاعبين كالأسرة الواحدة .. المدرب لوشيسكو يقدم عمل ونتائج رائعة وحقق مع الفريق بطولة اسيا .. لا زلت في طور الانسجام والتأقلم مع طريقة الفريق الحالية “.


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