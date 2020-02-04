لوشيسكو: الزعيم يحب اللعب في ملعب الخصم

ماجد محمد(صدى):

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، أن جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة أمام الرائد باستثناء محمد البريك.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: « جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباراة باستثناء محمد البريك الذي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية».

وأكد أن الخصم سيلعب بتحفظ دفاعي، مضيفًا: «سنلعب بالطريقة التي تتناسب مع هذا الأمر بالضغط العالي مع الحذر من الكرات المرتدة».

وأشار إلى أن التنظيم الدفاعي في الهلال مميز، لكن الزعيم يحب الاستحواذ واللعب في ملعب الخصم.

وتابع: «الهلال ثاني اقل فريق استقبالا للأهداف وأكثر فريق تسجيلًا للأهداف ،هذا عنصر مهم ودليل تفوق بالتسجيل والمحافظة على مرمانا ».

ويواجه الهلال الرائد غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي يحتل فيه صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة.