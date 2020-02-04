بالفيديو موقف سفارة المملكة في كوبا مع مواطن نفدت نقوده في أحد المطاعم

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن فارس التركي عن موقفا طريفا حدث معه في أحد المطاعم بدولة كوبا بعد أن نفدت نقوده.

وقال المواطن خلال مقطع فيديو، إنه كان في أحد المطاعم في كوبا ولم يتبق معه مبالغ نقدية من العملة الكوبية كي يدفع الحساب، حيث إن المطاعم لا تقبل الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

كما أن العملة السعودية التي معه لن يتم صرفها، فما كان منه إلا أن استنجد بسفارة المملكة لتخليصه من هذا الموقف.

وتابع أنه تفاجأ بسيارة من السفارة وصلت إلى المطعم الذي يتواجد فيه لدفع الحساب.