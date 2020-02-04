منع روسيا من مونديال 2022

وكالات(صدى):

أصدرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، قرارًا بحظر مشاركة روسيا في المسابقات الرياضية الدولية الكبرى لمدة أربع سنوات بسبب عدم امتثال روسيا لتحقيقات الوكالة في تعاطي رياضيين روس للمنشطات.

واقترحت اللجنة المختصة في الوكالة، عدة عقوبات، على خلفية “عدم تعاون” هيئة مكافحة المنشطات الروسية، بشكل كامل خلال تحقيقات الوكالة في ملف الرياضة الروسية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، قد حذرت روسيا من أنها قد تواجه حظرا من المشاركة في كافة الأحداث الرياضية الكبرى جراء “تضارب” في البيانات المعملية.