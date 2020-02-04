برشلونة يفكر في التوقيع مع محمد صلاح

وكالات(صدى):

بدأ نادي برشلونة التفكير في التعاقد مع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بشكل رسمي خلال الصيف القادم، بعد فشل التعاقد مع نجم كبير في يناير الماضي.

وأشارت تقارير إسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي البارسا يتابعون صلاح باهتمام كبير، تمهيداً لضمه إلى صفوف النادي بالفترة المقبلة.

وذكرت التقارير أن محمد صلاح يفضل ارتداء قميص النادي الكتالوني في حال ذهابه إلى إسبانيا، خاصة أنه يرغب في الرحيل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وأضافت : وقد توافق إدارة الليفر على بيع عقد اللاعب المصري، في حال وصول عرض رسمي من أجله يقدر بنحو 150 مليون يورو