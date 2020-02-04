شاهد .. مريم حسين توجه رسالة لكل من ظلمها قبل دخولها للسجن

مليكة فؤاد(صدى):

سجلت الفنانة المغربية، مريم حسين، مقطع فيديو ردت من خلاله على كل من ظلمها ووجه إليها الانتقادات والاتهامات على مدار الأعوام السابقة.

وشهد مقطع الفيديو تداول كبير على مواقع التواصل الإجتماعى، خاصة بعد ظهور أنباء تفيد بأن المقطع تم تسجيله قبل دخولها للسجن.

يذكر أن الفنانة تم القبض عليها مؤخرًا بسبب الحكم القاضى بحبسها لمدة شهر وإبعادها عن دولة الإمارات، وذلك على خلفية خلافها مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ، حيث تم إدانة مريم بتهمة “هتك العرض” مع مغني راب أمريكي أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.