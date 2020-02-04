شاهد .. أردنية تنصب على مواطنات في 70 مليون ريال
يتعرَض المواطنون والمواطنات إلى عمليات نصب عديدة، من أشخاص يستغلون الدين لإقناعهم بالاستثمار لديهم، وما إن يأخذوا أموالهم حتى يختفوا ولا يُعرف لهم طريق.
وأوضحت مجموعة من الصور، امرأة تُدعى «أم وليد» أقنعت أكثر من 5 آلاف مواطنة على تطبيق «واتساب» بالاستثمار لديها؛ عبر ترديد عبارات دينية تجعل المتلقي مطمئن لها.
وبيّنت الصور مرور عام ثم عامين ولم ترد «أم وليد» على المواطنات اللائي يطالبنها بحقوقهن في الأرباح.
وكشف إحدى الضحايا، أن «أم وليد» أردنية الجنسية وتٌدعى إيناس فخري، وهي صاحبة شركات في عدة دول، كماا أنها تقوم باستقطاب مستثمرين وتوهمهم بأرباح خيالية عبر التعاون مع مكاتب في السعودية.
وأفادت الضحية، عبر وسم «إيناس فخري أردنية بالسعودية»، أنها قامت بخداعهم وانتقلت خارج المملكة بعد جمعها لملايين الريالات، فيما طالب المتضررين الجهات المعنية بالتدخل وحل القضية.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 25 دقيقة
اردنيه يعني فلسطيزيه مجنسه…
المهم راي المحامي المستشار شلاويح هو انكم اولاً تقيمون عليها دعوا جنائيه ثم تطلبون القبض عليها واحضارها من خلال الانطربول الدولي…عندها راح تشوخ ال٧٠ مليون
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 889 ] نشر منذ 19 دقيقة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7051 ] نشر منذ 17 دقيقة
غلطانين اصلا من فين تعرفوها و تسلمون فلوسكم لها دحين تبون حقكم يا ليل ما اطولك