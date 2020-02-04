تفشي الجرب في قطر

ماجد القزيز(صدى):

أعرب الشعب القطري عن غضبه من تفشي مرض الجرب في الإمارة، بالتزامن مع وجود تعتيم إعلامي شديد على الأمر.

وأكد القطريون، أن الوباء تفشى في عدة مناطق وأصاب ما يقرب من 20 حالة، في حين هناك تكتم حكومي على انتشار العدوى.

وأكد المواطنون القطريون، أن المرض انتشر بسبب المنتجات التي يتم استيرادها من أماكن مجهولة، والعمالة التي يتم إهمالها طبيًا.

وعلى من صدور بيان من وزارة الصحة، إلا أن القطريون رفضوا البيان ذي أتى بعد أيام من انتشار المرض والضغط الشعبي على الحكومة للتعليق على الأمر.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من مواجهة تركيا لنفس المرض، إذ كشفت وزارة الصحة التركية يوم 16 ديسمبر الماضي أن وباء الجرب انتشر في عدد من المدن التركية، فيما حضر الصيادلة من عدم توفر الأدوية الخاصة به.