أمر قضائي بتوقيف الرئيس السابق في جنوب أفريقيا

وكالات(صدى):

أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، أمرًا بالقبض على الرئيس السابق جاكوب زوما بعد غيابه عن جلسة بداعي الحاجة إلى العلاج.

وكانت القاضية قد علقت القرار لحين جلسة المحاكمة التالية في القضية المتهم فيها بالفساد في السادس من مايو المقبل.

وأوضحت القاضية، أنها لا تعرف إن كان محرر الشهادة طبيبًا؛ إذ لا شيء يشير إلى أنه طبيب.

يذكر أن الرئيس السابق متهم بثماني عشرة تهمة تدور حول الاحتيال والابتزاز المالي وغسل الأموال فيما يتصل بصفقة سلاح بملياري دولار مع شركة تاليس الدفاعية الفرنسية في عام 1999.

من جانبه، نفى «زوما» الاتهامات، فيما أوضح المحامي الخاص به أنه موجود في الخارج للعلاج، دون أن يحدد مكانه.