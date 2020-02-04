بالفيديو.. السفير الثقفي يعلن قرب استقدام العمالة الإندونيسية
أعلن سفير المملكة في إندونيسيا عصام عابد الثقفي، اليوم الثلاثاء، عن قرب استقدام العمالة الإندونيسية.
وقال السفير خلال مكالمة هاتفية لقناة ” الإخبارية ” : إنه التقى بوزيرة القوى العاملة الإندونيسية إيدا فوزيه، وجرى خلال اللقاء بحث ملف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة.
وأضاف : التوجه لذلك كان من سنوات طويلة وذلك بسبب قرار الوزارة بوقف تصدير العمالة لعدد كبير من الدول منها المملكة وسيبدأ تصدير العمالة قريبًا بداية من المملكة، وسيكون في القريب العاجل.
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