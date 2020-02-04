الهلال مستعد لدفع 12 مليون يورو ويستغنى عن «غوميز»

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير تركية، أن نادي الهلال لا يرغب في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز (35 عام).

وأكدت التقارير، أن الزعيم يخطط لضم المهاجم الكولومبي فالكاو إلى الفريق للموسم المقبل، وهو على استعداد لدفع (12) مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الكولومبي.

وكان غوميز، قد أعرب عن سعادته بالتواجد في المملكة، تزامنًا مع شائعات رحيله إلى نادي بتركيا، وقال في مقطع فيديو له: «لاشئ أكثر أهمية عن العائلة والمنزل، و أشعر وكما أنني في منزلي هنا فالسعودية. شكرا لكل المحبة التي تشاركونني فيها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا ».