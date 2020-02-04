الهلال مستعد لدفع 12 مليون يورو ويستغنى عن «غوميز»
كشفت تقارير تركية، أن نادي الهلال لا يرغب في تجديد عقد مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز (35 عام).
وأكدت التقارير، أن الزعيم يخطط لضم المهاجم الكولومبي فالكاو إلى الفريق للموسم المقبل، وهو على استعداد لدفع (12) مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الكولومبي.
وكان غوميز، قد أعرب عن سعادته بالتواجد في المملكة، تزامنًا مع شائعات رحيله إلى نادي بتركيا، وقال في مقطع فيديو له: «لاشئ أكثر أهمية عن العائلة والمنزل، و أشعر وكما أنني في منزلي هنا فالسعودية. شكرا لكل المحبة التي تشاركونني فيها معي ومع عائلتي، لأنكم أنتم عائلتي أيضا ».
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7051 ] نشر منذ 21 دقيقة
ياشين الأتراك حتي الكذب واضح
محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 21 دقيقة
ايش الاشاعات قووممميز الأسد باقي فالكاو منتهى ماعنده طموووح لاعب زجاجي