إيران ترفع الراية البيضاء وتبحث عن حل للخلافات مع المملكة

وكالات(صدى):

كشفت أنباء عن رغبة إيران في حل الخلافات مع المملكة والإمارات في الفترة الحالية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن السفير الإيراني في بغداد، إن إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن.

وتعاني حاليًا إيران من أزمة اقتصادية حادة على خلفية استمرار أمريكا في فرض العقوبات عليها إثر ممارساتها الإرهابية.