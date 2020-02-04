إيران ترفع الراية البيضاء وتبحث عن حل للخلافات مع المملكة
كشفت أنباء عن رغبة إيران في حل الخلافات مع المملكة والإمارات في الفترة الحالية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلًا عن السفير الإيراني في بغداد، إن إيران تريد حل الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن.
وتعاني حاليًا إيران من أزمة اقتصادية حادة على خلفية استمرار أمريكا في فرض العقوبات عليها إثر ممارساتها الإرهابية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 24 دقيقة
نحن أمة قرآن كريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61)
قبل التفاوض مع إيران محور الشر..يجب أن يعد جدول أعمال أعدادا جيدا..ووضع سقف زمني لنهاية التفاوض لا يتجاوز 3 شهور في أقصى الحالات.وتحت إشراف الأمم المتحدة هذا هو الاهم
إيران لديها طول نفس وبراعة فائقة في المفاوضات.علينا أن نعترف بهذا
على المفاوض السعودي عدم ترك المفاوض الإيراني يهمل الأصول والأساسيات ولب المشاكل والبحث في الفروع والشكليات واغراق المفاوض السعودي بها.
وفي النهاية الخروج بخفي حنين.
مرعب[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 24 دقيقة
انتبة المملكة والامارات من خدعة ايران
يقولون صلح
1)لو استطعت ايران تدمير دول الخليج فعلت
لا اتستطيع
تلجاء صلح لما تطمن دول تقوم ايران تجنيد شباب الشيعي في خليج
معروف ايران الحين تحتضر
امريكا استطاع تدمر اقتصاد ايران
وكان تعتمد على اقتصاد والمال العراق
لما امريكا اليوم تجعل دينار العراقي لاتساوي شي
تبقى صلح مع دول المملكة والامارات عشان تجارة الشيعة في المملكة والامارات دعم اقتصاد ايران
مرعب[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 21 دقيقة
انتبة المملكة والامارات من خدعة ايران
يقولون صلح
تلجاء صلح لما تطمن دول تقوم ايران تجنيد شباب الشيعي في خليج
معروف ايران الحين تحتضر
امريكا استطاع تدمر اقتصاد ايران
وكان تعتمد على اقتصاد والمال العراق
لما امريكا اليوم تجعل دينار العراقي لاتساوي شي
تبقى صلح مع دول المملكة والامارات عشان تجارة الشيعة في المملكة والامارات دعم اقتصاد ايران