ترقية عبد الرحمن المسلم «مستشار ثقافي » بوزارة الاعلام

نايف السالم(صدى):

صدرت الموافقة السامية الكريمة بترقية الاستاذ عبدالرحمن بن ناصر المسلم مدير عام المتابعة بوزارة الاعلام الى المرتبة الرابعة عشر على وظيفة مستشار ثقافي .

وقد عبر الاستاذ المسلم عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين يحفظهم الله على الثقة الغالية سائلا الله تعالي بان تكون عوناً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن . كما عبر عن شكره وتقديره لمعالي وزير الاعلام الاستاذ تركي الشبانه بهذه المناسبة .