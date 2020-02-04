الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يطلق مبادرة لتطوير مدخل محافظة العويقيلة 

فاطمه الرويلي(صدى):

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم مبادرة تطوير مدخل محافظة العويقيلة .

و تستهدف المبادرة تسهيل عملية ربط الطريق الدولي بالمحافظة ولتحقيق انسيابية الحركة المرورية وإيجاد مداخلا رئيسة للمحافظة، ورفع مستوى الحركة التجارية والستثمارية للمحافظة .

وتتضمن مبادرة سموه التي تم تدشينها اليوم بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري، إنشاء دورات رئيسة لمدخل المحافظة وتجميلهم بمجسمات العلم الوطني ومجسم لرؤية المملكة 2030 , إضافة إلى أعمال الإنارة الجمالية والسفلته والأرصفة وأعمال تخطيط الطرق.

كما تتضمن إنشاء تقاطعات رئيسة، وإعادة تصميم طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز وذلك بتعديل مسار الاتجاه ليكون اتجاها واحدا من الشرق إلى الغرب بطول 700 م, وكذلك تنفيذ طريق مزدوج جنوب الطريق الدولي بامتداد طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وأكد سموه على أهمية تنفيذ المشروع بالمواصفات والشروط الفنية ذات الجودة ومشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة المنطقة أو البلديات الفرعية على أهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود التي تسهم في تطوير المتنزهات والحدائق العامة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومحافظات المنطقة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.

وأشاد سموه بالتطورات الكبيرة والمميزة التي تشهدها الخدمات البلدية في إطار المبادرات الجاري تنفيذها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وفي ظل الدعم السخي الذي يحظى به قطاع البلديات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سعياً لخدمة المواطن في أنحاء المملكة .

مؤكدا سموه أن المواطن هو المحور الأساسي للتنمية