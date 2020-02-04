أمطار رعدية ورياح نشطة غدًأ الأربعاء على 9 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الأربعاء، على مناطق المملكة المختلفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس غدًا الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومناطق حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية .

كما توقعت تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق شمال المملكة.