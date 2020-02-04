الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية بالعويقيلة

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر محافظة العويقيلة اليوم، رؤساء وأعضاء الفرق التطوعية في المحافظة، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم إيجازاً عن أهداف وأعمال فرق العمل التطوعية في المحافظة ودورها في احتضان المتطوعين وتطوير أعمالهم، وإعداد كفاءات ورواد للعمل التطوعي .

وأكد سموه على أهمية ان تساهم الفرق التطوعية في المحافظة بنشر ثقافة التطوع في المجتمع وتطوير العمل التطوعي وتنظيمه وتبني المبادرات الفردية واستثمارها اجتماعياً .

وبين سموه أهمية تحقيق دور التطوع الهام والحيوي في صناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل حيث يلعب التطوع دوراً مميزاً في تأهيل الشباب بالمعارف والمهارات وقيم ومفاهيم العمل من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع.

وشدد سموه على أهمية التنسيق بين الفرق التطوعية لتحقيق الأثر المستدام، وتوجيه الطاقات التطوعية للفرص التنموية الأكثر إلحاحاً، وفق ما تطمح له رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

حضر اللقاء مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية النوري بن علي العنزي.