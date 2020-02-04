محمد بن طحيطح(صدى):

نظم فريق صناع الخير التطوعي التابع لجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة يوم امس الاثنين ١٤٤١/٦/٩هـ مبادرة الاسعافات الاولية لذوي الاعاقة البصرية ضمن مشروع تخريج دبلوم زايد المهني الدفعة الثانية التابع للجمعية مواليف الاماراتية التطوعية للمنتسبين الاستاذ : مفرح عسيري والاستاذة : سارة معتوق منشي بالشراكة معا مدينة مكة الامن وفريق التميز الاعلامي وقال الاستاذ مفرح عسيري بأن الله فضلنا بالبقاء في هذه الجمعية حيث كانت الشراكة مع جمعية القلب بمكة وفريق بيرق التميز التابع لجمعية مراكز الاحياء والفريق التطوعي من الرجال والنساء .

فيما اجاب على فائدة الإلتحاق بهذا البرنامج قائلا بانه فرصه لفتح ابواب الشراكة بين الامارات والمملكة العربية السعودية والهدف. منها تقوية الاعمال التطوعية والعلاقات بين البلدين حيث كان هذا الدبلوم فرصه لتعريف الامارات بدور الجمعية بمكة مضيفآ بأنه يوجد اعمال قادمة مشتركة بين البلدين.

بعد ذلك كلمة للمتدرب طارق الطويرقي قائلا الحمد لله كانت الدورات متتالية واشكر الاستاذ مفرح الذي اثبت لنا أننا فئه غالية قولآ وفعلا وقد استفدت من الدورة معرفه طريقة اسعاف المصاب والتعامل معه متمنيا السلامة للجميع.