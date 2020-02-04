أمير الحدود الشمالية يتفقد محافظة العويقيلة

رافع فريح(صدى):

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, حفل أهالي محافظة العويقيلة بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة التي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين, وذلك بمقر الاحتفالات بالمحافظة.

وأعرب سموه في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة العويقيلة, مشيرًا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم، مبيناً أن زيارته التفقدية للمحافظة واجب تمليه المسؤولية ، مقدماً شكره وتقديره لهم على مشاعرهم وما عبروا عنه من مشاعر الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وأكد سمو أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات, موضحاً أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمامه وعنايته.

إثر ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ فرحان الثنيان رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسموه, معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة التي تؤكد حرص القيادة – أيدها الله – على تلمس احتياجات أبناء الوطن والاطلاع على مراحل التنمية ومتابعة إنشاء المشاريع في القطاعات كافة, فيما ألقيت قصيدة نالت على استحسان الجميع.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية.

حضر الاحتفال وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني ووكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية المهندس عبدالله بن خلف الشمروخي, ومحافظ العويقيلة المكلف حسين بن عبدالرحمن الدغيم وعدد من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية.