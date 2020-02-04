بالفيديو.. هيفاء حسين تهدد زوجها على الهواء

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، اليوم الثلاثاء، عن ردة فعلها لو تزوج زوجها بإمرأة ثانية.

وجاء ذلك خلال لقاء إعلامي معاها حيث قالت هيفاء وهي برفقة زوجها: “إنه ما راح يقدر أن يتزوج مرة ثانية.

ورد زوجها قائلا : حبيب غلوم أنه لا يقدر أن يتزوج مرة ثانية لأن أصدقائه لا يقدرون وبالتالي هو لايقدر أيضاً ان يتزوج.