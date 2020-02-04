بالفيديو.. هيفاء حسين تهدد زوجها على الهواء
كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، اليوم الثلاثاء، عن ردة فعلها لو تزوج زوجها بإمرأة ثانية.
وجاء ذلك خلال لقاء إعلامي معاها حيث قالت هيفاء وهي برفقة زوجها: “إنه ما راح يقدر أن يتزوج مرة ثانية.
ورد زوجها قائلا : حبيب غلوم أنه لا يقدر أن يتزوج مرة ثانية لأن أصدقائه لا يقدرون وبالتالي هو لايقدر أيضاً ان يتزوج.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 1 ساعة
تقلل من قدرها بهذا الكلام وتظهر عدم ثقتها في نفسها.
لللل[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل ماكنت العجايز يقولون زمان
خلوه اعرفه خبز يدي