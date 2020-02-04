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بالفيديو.. هيفاء حسين تهدد زوجها على الهواء

بالفيديو.. هيفاء حسين تهدد زوجها على الهواء
أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، اليوم الثلاثاء، عن ردة فعلها لو تزوج زوجها بإمرأة ثانية.

وجاء ذلك خلال لقاء إعلامي معاها حيث قالت هيفاء وهي برفقة زوجها: “إنه ما راح يقدر أن يتزوج مرة ثانية.

ورد زوجها قائلا : حبيب غلوم أنه لا يقدر أن يتزوج مرة ثانية لأن أصدقائه لا يقدرون وبالتالي هو لايقدر أيضاً ان يتزوج.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 1 ساعة

تقلل من قدرها بهذا الكلام وتظهر عدم ثقتها في نفسها.

[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 1 ساعة

مثل ماكنت العجايز يقولون زمان
خلوه اعرفه خبز يدي

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