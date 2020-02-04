أمير الحدود الشمالية يزور المواطن عبدالله البناقي في منزله بالعويقيلة

رافع فريح(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المواطن عبدالله بن صبحي البناقي، الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه العام الماضي ، استجابة لشفاعة سموه وطلبًا للأجر والمثوبة من الله عز وجل، وذلك في منزله بمحافظة العويقيلة .

وقال سموه : نحمد الله على ما تنعم به بلادنا من أمن وأمان ورخاء وتلاحم وتكافل اجتماعي في ظل القيادة الحكيمة والكريمة ـ رعاها الله ـ وفي إطار قيمنا الإسلامية التي تحثنا على التآخي والمحبة والتسامح والعفو والاحترام .

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع اسرة المواطن البناقي الذي أعرب عن اعتزازه بولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ مقدما شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه الزيارة التي تأتي ضمن حرص سموه للالتقاء بأبناء المنطقة والاستماع لهم .