أمير الحدود الشمالية يطلق مشروعات صحية بالعويقيلة بقيمة 32 مليون ريال

رافع فريح(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مستشفى العويقيلة العام إلكترونيا المشروعات الصحية بمحافظة العويقيلة بقيمة 32 مليون ريال ، وذلك بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي.

وشملت المشروعات مشروع الأعمال التطويرية بمستشفى العويقيلة العام ، ومشروع المرحلة الثانية من إنشاء سكن العاملين بالمستشفى ، وإنشاء المبنى الإداري بالمستشفى .

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدعم الكبير والسخي للقطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وشدد سموه على أهمية تقديم الخدمات الصحية في المحافظة بجودة عالية تتناسب مع العطاء الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع المهم والحيوي ذو الأثر البالغ في جودة الحياة ، وتوفير الكفاءات البشرية الوطنية عالية الكفاءة وتواجدهم في القطاعات الصحية، مؤكدا سموه على ضرورة تسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض.