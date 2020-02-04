سائق صيني في الحجر الصحي قبل سباق فورمولا ئي

وكالات(صدى):

شهدت بطولة العالم فورمولا ئي للسيارات الكهربائية، عزل ما كينغ هوا، في الحجر الصحي بالمكسيك قبل إقامة السباق المقرر في 15 فبراير؛ ليقلل المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا

وقال فريق نيو 333 الذي يضم السائق ما، في بيان، إن كل العاملين الصينيين، الذين ذهبوا إلى بلادهم لقضاء احتفالات السنة الصينية الجديدة بعد سباق الشهر الماضي في تشيلي في حالة صحية جيدة، وهم في حالة استعداد للسباق المقبل في مكسيكو سيتي.

وأضاف: ”بطريقة مسؤولة نحو البطولة والمشاركين في فورمولا ئي فإن السائق الصيني ما كينغ هوا وصل إلى مكسيكو سيتي في الثاني من فبراير؛ لضمان الوجود في الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السباق“.