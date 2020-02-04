محافظ الجبيل يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة

محمد بن طحيطح(صدى):

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الجبيل، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة سعادة محافظ الجبيل رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الأستاذ عبدالله بن ناصر العسكر، بحضور أعضاء اللجنة، وذلك بمقر المحافظة.

ونوه المحافظ حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، – حفظهما الله – على أهمية الإستفادة القصوى من المقومات السياحية بالجبيل، وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ودعم جهودها في التنمية السياحية.

ولفت “العسكر” إلى أهمية تطوير المواقع التراثية في محافظة الجبيل، والمواءمة بين قيمتها التراثية، وكيفية تطويرها واستثمارها، وجعلها مواقع جذب سياحي في الجبيل.

وأشار محافظ الجبيل في الإجتماع على أهمية بذل المزيد من الجهود في تطوير القطاع السياحي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في خدمة أهالي الجبيل وزوارها، وجعلها وجهة سياحية مثالية.

واستعرض الإجتماع آخر المستجدات للمناطق السياحية والإقتصادية، والتعرف على الخيارات السياحية الكبرى التي تمتلكها الجبيل، والعمل على المخططات الإرشادية المعتمدة من بلدية الجبيل، في وضع الخطط المستقبلية والإستراتيجية، ضمن رؤية ٢٠٣٠ بالمحافظة، والتي ستسهم في بناء مستقبل السياحة والتنمية بمحافظة الجبيل، وإبراز عوامل الجذب السياحي فيها.