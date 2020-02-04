بالفيديو .. زغروطة شاكيرا تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أميرة خالد(صدى):

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للمغنية الكولومبية، شاكيرا، وهى تؤدي على غير العادة زغروطة فاجئت بها جمهورها الذى حضر مؤخرًا إلى حفل Super Bowl.

وأثار ما فعلته المغنية أثناء الحفل سخرية من جانب بعض متابعيها الذين قاموا بتداول الفيديو ومعه الكثير من النكات الساخرة والكوميكس .

يذكر أن حفل الأخير للمغنية الكولومبية شهد مشاركة المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، حيث أدت كل مغنية بعض من الأغانى، وسط رقصات واستعراضات أبهرت الحاضرين.